Google Assistant memorizzerà meno tracce audio, tante novità in arrivo

Google ha annunciato l'introduzione di una serie di modifiche alla politica interna relativa alla memorizzazione dei dati audio. In particolare, il colosso dei motori di ricerca rivedrà il sistema, attualmente disattivato, che permette a revisori umani di ascoltare le registrazioni con Assistant per migliorare l'assistente personale.

Secondo quanto affermato dalla società, sarà presto rivisto anche il sistema di rilevamento delle parole chiave tramite il comando "Hey Google", che eliminerà la registrazione delle tracce audio indesiderate. La scelta arriva al termine di un'estate tormentata per tutti gli assistenti vocali, dal momento che varie indagini e ricerche hanno mostrato che Alexa, Siri e Google Assistant memorizzano parte delle espressioni degli utenti per consentire ad un team di moderatori umani di trascriverle e quindi valutare il livello di precisione dei sistemi d'IA. Spesso però le tracce audio includevano anche parti di discorsi non destinati agli altoparlanti, che venivano registrati accidentalmente.

Google, dal canto suo si è difesa affermando che la registrazione e revisione delle registrazioni vocali è sempre stata opzionale e le tracce audio erano dissociate completamente agli account utente, il che vuol dire che il team di umani non era in grado di capire da quale cliente provenissero.

La società di Mountain View, alla luce delle polemiche e la crescente pressione, "ridurrà notevolmente la quantità di dati audio memorizzati" e prenderà l'impegno di "eliminare la stragrande maggioranza delle tracce audio associate agli account più vecchi di qualche mese". Inoltre, gli utenti avranno accesso ad un nuovo tipo di pannello di gestione, caratterizzato da un'interfaccia utente più chiara.

Big G ha anche promesso di aggiungere "un ulteriore livello di filtro per la privacy" precedente alla trascrizione audio, ma non è chiaro cosa significhi.