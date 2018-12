Google Assistant è il miglior assistente personale, secondo uno studio

Gene Munster, l'ex popolare analista di Piper Jaffray, ha condotto uno studio per quantificare le prestazioni dei principali assistenti personali sul mercato: Alexa di Amazon, Siri di Apple, Assistant di Google e Cortana di Microsoft, il tutto utilizzando un campione di 800 domande poste tramite gli smart speaker.

Al primo posto si è piazzato proprio l'assistente di Google, che ha risposto correttamente all'87,9% delle domande che gli sono state poste, capendole tutte (100%).

Siri, che all'inizio dell'anno era stato ampiamente criticato per le sue performance, ha riportato il miglioramento maggiore rispetto al primo test, quando aveva risposto correttamente solo al 52% delle domande. Come vi mostriamo nella tabella presente in calce, nel test Siri ha segnato una percentuale di risposte corrette del 74,6%, battendo Alexa che si è fermata al 72,%, mentre Cortana chiude la classifica al 63,4%.

Discorso diverso per quanto riguarda la comprensione delle domande: se Assistant ha capito il 100% delle domande, al secondo posto si piazza Siri al 99,6%, seguita da Cortana al 99,4% e quindi da Alexa al 99%.

Ad ogni assistente sono state poste domande da cinque diverse categorie: Local ("dov'è il bar più vicino?"), Commerce ("puoi ordinarmi altri asciugamano di carta?"), Navigation ("Come posso arrivare ad Uptown in autobus?"), Information ("contro chi giocano gli Heat stasera?") e Command ("ricordami di chiamare Steve alle 14 di oggi"). Assistant è risultato essere il migliore in ciascuna categoria, ad eccezione di Command, in cui Siri si è piazzato al primo posto.

Per i test sono stati utilizzati dispositivi diversi: Amazon Echo di seconda generazione per Alexa, Google Home Mini per Google Assistant, Homepod per Siri ed Harman Kardon Invoke per Cortana.