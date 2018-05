Google Assistant non si spaccerà per essere umano durante le telefonate effettuate

Tra le novità più apprezzate presentate durante il Google I/O 2018, c'è sicuramente Google Duplex, il nuovo sistema incluso in Google Assistant che è in grado di prendere appuntamento al telefono al posto degli utenti.

Una funzione senza dubbio apprezzata da tutti coloro che hanno auto modo di vedere l'IA all'opera, ma che ha scatenato non poche perplessità da parte degli utenti, in quanto l'intelligenza artificiale di fatto è in grado di imitare la voce degli esseri umani per fissare appuntamenti.

In molti infatti hanno avanzato dubbi sull'etica di Duplex, ma oggi arriva un'importante precisazione da parte di Google.

Secondo quanto affermato dal colosso dei motori di ricerca, infatti, l'assistente virtuale al momento della telefonata si identificherà come tale all'interlocutore, lasciando intendere alla persona che sta dall'altra parte del telefono che sta parlando con un'intelligenza artificiale e non un essere umano vero e proprio. Al momento non sappiamo come tutto ciò avverrà, ma le vie sono due: o prima di partire con la conversazione sarà letto un disclaimer, oppure Assistant si presenterà come tale.

La demo mostrata sul palco dell'I/O era semplicemente una tech temo, e come tale ha ancora delle peculiarità da correggere.

La compagnia ha confermato a The Verge che l'amministratore delegato, Sundar Pichai, preso dall'euforia del momento, ha dimenticato di annunciare il tutto sul palco dell'I/O.