Google Assistant prende il posto della vecchia ricerca vocale di Android

Secondo quanto riferito, Google starebbe sostituendo il vecchio sistema di ricerca vocale con Google Assistant sui dispositivi Android. La notizia è stata riportata da 9to5google, secondo cui la precedente icona della ricerca vocale è stata sostituita con quella di Google Assistant, anche nella barra di ricerca.

I pochi fortunati utenti che hanno modo di accedere alla nuova esperienza, hanno segnalato che anche il widget dedicato sarebbe stato modificato, ed ora invita gli utenti a "Chiedere ad Assistant", mentre in precedenza era presente il messaggio "dì Hey Google".

Quando attivato, le query vocali vengono eseguito da Google Assistant ed i risultati si aprono in un pannello scorrevole. 9to5mac riferisce che la novità al momento non sarebbe stata implementata su tutti i dispositivi, in quanto come sempre Google preferisce procedere con una distribuzione più graduale per le grosse novità come questa.

Lo spostamento dell'attenzione verso Assistant fornisce anche un'indicazione precisa di come il motore di ricerca voglia puntare maggiormente sull'IA per i propri servizi. Google, inoltre potrebbe anche aver preso la decisione per evitare di confondere gli utenti, dal momento che ancora oggi in molti si trovano di fronte a due modi per effettuare la ricerca vocale diametralmente differenti. Assistant è in grado di fornire risposte più immediate e viene aggiornato continuamente dal team di sviluppo dedicato.

Di recente per Google Assistant è stato al centro di una bufera a causa delle conversazioni private ascoltate dai dipendenti.