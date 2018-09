Google Assistant ha una crisi d'identità: l'assistente si modifica la lingua autonomamente

Google Assistant, l'assistente personale lanciato dal motore di ricerca e disponibile anche per iOS ed Android, sta avendo una vera e propria crisi d'identità. A confermarlo la stessa Google a seguito di una serie di segnalazioni arrivate direttamente sul forum ufficiale della compagnia.

Gli utenti lamentavano cambiamenti casuali dell'accento, lingua e genere nel momento in cui Assistant rispondeva alle loro domande o messaggi.

Il motore di ricerca ha affermato che l'IA integrata negli altoparlanti intelligenti come Google Home, negli indossabili, in smartphone e TV sta avendo dei problemi, ma gli ingegneri sono già al lavoro per risolverli.

Molti utenti nello specifico si sono lamentati del fatto che i loro dispositivi non rispondono al comando "Ok, Google", mentre altri hanno lamentato problemi ancora più sconcertanti: l'IA ha cambiato in maniera assolutamente casuale il modo di esprimersi, incluso il genere e l'accento.

Uno di questi ha riferito che Assistant ha iniziato a parlare con una voce maschile con accento americano, nonostante fosse impostato su una voce femminile britannica. Un altro invece ha affermato che l'applicazione ha modificato le impostazioni dalle americane ad inglese britannico e si sarebbe rifiutato di tornare indietro.

E' probabile che il tutto sia dettato da qualche bug, e non è un caso che tali problemi arrivino a poco più di una settimana dall'annuncio da parte di Google dell'introduzione al supporto bilingue, che è disponibile solo in inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano e giapponese e richiede l'attivazione dell'impostazione all'avvio.