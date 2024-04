Google ha finalmente attivato una funzione molto attesa che su Apple c'è da anni

Come ampiamente preannunciato la scorsa settimana, nella serata di ieri Google ha ufficialmente attivato la rete Dov’è, che gli utenti Apple conosceranno sicuramente bene in quanto disponibile già da diversi anni sul proprio ecosistema.

La rete Dov’è di Google è compatibile con i dispositivi basati su Android 9 e versioni successive: inizialmente l’attivazione è avvenuta negli Stati Uniti ed in Canada, ma chiaramente nel corso delle prossime settimane sarà estesa a tutto il mondo.

Dov’è di Google si baserà su oltre un miliardo di dispositivi, il che faciliterà in maniera significativa la localizzazione dei dispositivi, anche quando sono offline. Per gli utenti che posseggono i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro, sarà possibile tracciarli anche quando sono spenti o la batteria scarica, grazie ad un “hardware dedicato presente su Pixel”.

Google ha anche spiegato che a partire da maggio saranno disponibili i nuovi tracker Bluetooth targati Chipolo e Pebblebee, che potranno essere localizzati direttamente attraverso l’app Trova il mio dispositivo, in quanto creati ad hoc per questa rete. Analogamente a quanto avviene su iOS, il sistema del motore di ricerca sarà in grado di inviare degli avvisi qualora fosse presente nelle vicinanze un dispositivo per il tracciamento non associato al proprio account: in questo modo sarà possibile scovare immediatamente potenziali tentativi di stalking.

Anche l’applicazione ed i dispositivi Nest saranno in grado di individuare nelle vicinanze i dispositivi smarriti.

Ovviamente, viene anche data la possibilità di condividere i dispositivi con altre persone. I dati sulla posizione sfrutteranno la crittografia end-to-end ed una protezione multilivello.

Apple AirTag è uno dei più venduti oggi su