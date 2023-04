Google Authenticator si aggiorna: arriva il supporto per i backup su cloud

Google ha finalmente deciso di implementare nella popolare app Google Authenticator una funzionalità richiesta da anni da parte degli utenti: il backup su cloud. La novità è presente nell’ultima versione del client per l’autenticazione a due fattori per Android ed iOS.

Il backup su cloud viene effettuato per tutti i profili associati all’applicazione. Si tratta di una novità estremamente importante inquanto significa che anche se si disinstalla l’applicazione o si perde l’accesso al dispositivo su cui è installata, non si perderanno i codici per l’autenticazione a due fattori. Basterà infatti installare l’applicazione su un altro dispositivo e recuperare il backup.

La funzionalità, come dicevamo in precedenza, è stata a lungo richiesta dagli utenti in quanto app alternative a Google Authenticator, come Authy, l’hanno integrata da tempo e permettono anche di effettuare la sincronizzazione dei codici su più dispositivo.

Ricordiamo che l’attivazione dell’autenticazione a due fattori in tutti i servizi online è fondamentale per proteggere la sicurezza dei dati ed i profili. In particolare, consigliamo di attivare la 2FA anche su Instagram dal momento che il furto degli account è molto diffuso.

L'aggiornamento in questione per Google Authenticator può essere scaricato direttamente dal Play Store di Android e da App Store su iOS ed iPadOS.