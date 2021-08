Google avverte: aggiornate Chrome, c'è il fix a 7 gravi vulnerabilità di sicurezza

Google negli ultimi giorni ha rilasciato un nuovo aggiornamento al suo browser Google Chrome contenente i fix per ben 7 vulnerabilità di sicurezza classificate come “minaccia elevata”. Sebbene non siano noti molti dettagli al riguardo, Big G sta esortando tutti gli utenti a scaricarlo immediatamente per evitare qualsiasi problema.

Il post ufficiale risale al 16 agosto 2021, eppure gli avvertimenti sono giunti anche nel corso degli ultimi giorni: le vulnerabilità in questione colpiscono utenti su qualsiasi sistema operativo, Windows, macOS o Linux che sia, di conseguenza è estremamente consigliato l’aggiornamento alla versione stabile 92.0.4515.159 di Chrome.

Le vulnerabilità elencate hanno codici che vanno da CVE-2021-30598 a CVE-2021-30604 e riguardano in particolare difetti nell’engine JavaScript V8, nella tecnologia WebRTC e ANGLE, piattaforma opensource che serve per introdurre la compatibilità a OpenGL su browser Chromium e non solo.

Google ha dunque spiegato quanto segue: “L'accesso ai dettagli dei bug e ai collegamenti verrà limitato fino a quando la maggior parte degli utenti non aggiornerà Chrome con una correzione. Manterremo queste restrizioni anche se il bug esiste in una libreria di terze parti da cui dipendono in modo simile altri progetti, ma che non sono ancora stati corretti”. Tutto ciò, ovviamente, per evitare che tali falle di sicurezza vengano sfruttate da criminali informatici.

Per verificare se il browser Google Chrome è aggiornato all’ultima versione 92.0.4515.159 è sufficiente cliccare sui tre puntini in alto a destra per aprire il menu a scomparsa, poi cliccare sulla voce Informazioni e infine, in basso a sinistra, su “Informazioni su Chrome”, dove poi al centro dello schermo sarà possibile vedere il numero della versione di Chrome.

Ricordiamo invece che Google Chrome su Android a breve chiederà la ri-autenticazione per la navigazione in incognito; o ancora, il browser su PC prossimamente riceverà nuovo design e controlli multimediali inediti.