Google Bard, arrivano le estensioni per competere con ChatGPT: trapela la lista

Nel corso del keynote tenuto al Google I/O 2023, Google ha annunciato che sta lavorando al supporto delle estensioni per Bard, in modo tale da consentire al proprio chatbot di competere meglio con ChatGPT. Da allora, però, non sono emerse ulteriori informazioni a riguardo ma il lancio potrebbe essere vicino.

Un nuovo rapporto pubblicato da 9to5Mac lascia presagire che Bard AI avrà a disposizione fino a nove estensioni: Instacart, Kayak, Google Maps, Google Voli, Google Hotels, OpenTable, Zillow, YouTube e Redfin.

Il funzionamento sarà simile alla controparte di ChatGPT: i plugin sostanzialmente renderanno il chatbot ancora più intelligente, ampliando la platea di informazioni a sua disposizione. Ad esempio avranno la possibilità di cercare e prenotare i ristoranti.

All’appello mancano le estensioni di brand importanti come Wikipedia, Expedia e Zapier, ma non è da escludere che Google decida di metterci su una pezza lanciandole successivamente.

Di recente Google Bard è arrivato anche in Italia, con tutte le funzionalità ad esso collegate. È innegabile però che l’arrivo delle estensioni sia destinato ad ampliare in maniera importante le potenzialità del chatbot.