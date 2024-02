Google Bard verso il cambio di nome? Presto potrebbe chiamarsi Gemini

Nel mese di dicembre, Google ha presentato l'IA Gemini, che secondo alcuni potrebbe persino essere l'Intelligenza Artificiale più potente al mondo. Non bisogna però dimenticare che il Chatbot di Google si chiama Bard: nel 2024, tuttavia, potrebbe essere in arrivo un cambio di nome per il servizio.

Come spiega lo sviluppatore e ricercatore Bedros Pamboukian in un lungo thread su X, Google Bard starebbe per cambiare nome in Gemini. Per esempio, lo sviluppatore riporta che nel codice di Bard "c'è un flag che attiva il nuovo nome Gemini, e potete vederne l'implementazione nelle righe di codice in basso [disponibili anche in calce a questa notizia; ndr]. Non c'è alcuna protezione lato server per questo flag".

Successivamente, Pamboukian aggiunge che il nome "Google Gemini" sarebbe praticamente ovunque nel codice di Bard: "si trova dappertutto. L'unico riferimento a 'Bard' che è stato risparmiato si trova nel logo della piattaforma, nell'immagine in alto a sinistra, che si riferisce a 'Bard Experiment'. Al momento, inoltre, potete trovare il nome Bard anche nelle FAQ". Insomma, il passaggio da Bard a Gemini sembra essere ormai completo, almeno per quanto riguarda il codice dell'IA di Google.

Ma perché cambiare nome a Bard? Le risposte possono essere tante, ma la più probabile è che, agli occhi del colosso di Mountain View, Gemini sarebbe un brand più appetibile. D'altro canto, Google Bard è stato collegato ad alcuni gravi strafalcioni fin dal lancio: negli ultimi mesi la situazione è cambiata, ma la community sembra ancora percepire l'IA di Big G come un servizio un passo indietro rispetto a ChatGPT e Microsoft Copilot, i suoi principali competitor.

Per concludere, anche la prossima versione di Google Bard, Bard Advanced, sarebbe preventivamente stata rinominata "Gemini Advanced". Sfortunatamente, però, questo nuovo naming porta con sé anche alcuni problemi: per esempio, Gemini presenta diversi sotto-modelli, chiamati Nano, Pro e Ultra. Al momento, non è possibile dire quale di questi verrà implementato da Google sul suo Chatbot IA.