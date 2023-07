Google Bard disponibile da oggi in Italia ed italiano: arrivano nuove funzioni

Google annuncia oggi che il chatbot Google Bard è disponibile dalla giornata odierna, 13 Luglio 2023, anche in Italia ed in italiano. Si tratta della più grande espansione della disponibilità del chatbot basato sul modello multimodale del gigante dei motori di ricerca.

Da oggi infatti è possibile collaborare con Bard in più di 40 lingue, tra cui arabo, cinese, tedesco, hindi e spagnolo. Google spiega che da oggi l’IA è accessibile in molti più paesi, incluso Brasile ed appunto tutta l’Europa.

Dall’Italia, è possibile collegarsi a Bard direttamente attraverso questo indirizzo: dopo aver accettato le condizioni di utilizzo, si verrà reindirizzati direttamente al chatbot, a cui si possono porre tutte le domande che si desidera.

Google ha al contempo annunciato anche dei nuovi aggiornamenti che faranno in modo che le risposte di Bard soddisfino al meglio le aspettative degli utenti: nello specifico, da oggi sarà possibile sia ascoltare le risposte di Bard che ottenere risposte multiple. Ma non è tutto perchè con Bard si potrà fissare, organizzare e modificare le conversazioni in 40 lingue (italiano incluso), usare le immagini nei prompt, condividere le risposte ed esportare codice in più posti.

“La prossima volta che vi verrà in mente un’idea, che si tratti di un’ispirazione iniziale oppure di un ultimo dettaglio per un concetto ben sviluppato, provate a rivolgervi a Bard. Non solo troverete gli strumenti per dare forma alle vostre idee, ma potreste anche scoprire nuove idee a cui non avevate pensato” è l’invito di Google.