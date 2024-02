Google Bard diventa Gemini: arriva anche una nuova app mobile ed Ultra 1.0

Tante novità in arrivo dal fronte IA di Google. Il motore di ricerca ha annunciato quello che ha definito “il prossimo capitolo della sua era Gemini” con un lungo post pubblicato sul proprio blog ufficiale dove fa il punto sulle novità di cui potranno godere gli utenti già dalla giornata di oggi.

La prima novità è rappresentata dal rebranding di Google Bard, che diventa Gemini. Google ha spiegato che questa scelta è da ricercare nel fatto che grazie a questo nuovo nome l’assistente sarà in grado di riflettere meglio la tecnologia che lo anima, e sarà disponibile sul web, in una nuova app Gemini che al momento non è disponibile in Italia ma che potrà essere scaricata su Android ed iOS.

Arriva anche Gemini Advanced, una nuova esperienza che consentirà di accedere ad Ultra 1.0, ovvero il nuovo modello d’intelligenza artificiale più grande ed all’avanguardia. Google approfitta dell’annuncio per ricordare che anche la versione base di Gemini è alimentata da Gemini Pro, dalla scorsa settimana.

Le novità non finiscono qui perchè Gemini Advanced, inizialmente solo nella lingua inglese, sarà disponibile tramite il nuovo piano Google One AI Premium che avrà un costo di 21,99 Euro al mese ed includerà 2TB di drive: possibile accedere anche a due mesi di prova a costo zero.

Infine, Due AI diventerà Gemini per Google Workspace e Google Cloud, e presto le persone con il piano Google One AI Premium avranno la possibilità di utilizzare Gemini in Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni e Meet.