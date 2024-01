Google Bard starebbe per integrare la generazione di immagini IA con Imagen

Mentre si inizia a discutere in merito a un possibile rebrand di Google Assistant in Bard, iniziano a circolare anche rumor relativi all'arrivo in modo essenzialmente imminente della possibilità di chiedere al chatbot di generare immagini IA.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge, nella notte italiana tra il 17 gennaio e il 18 gennaio 2024 lo sviluppatore Dylan Roussel ha pubblicato su Twitter X un'indiscrezione relativa al fatto che l'azienda di Mountain View sarebbe pronta a procedere all'integrazione di un modello text-to-image nel suo chatbot di intelligenza artificiale.

Più precisamente, secondo quanto indicato da Roussel la novità sarebbe imminente e riguarderebbe, guardando al fuso orario estero, la giornata del 18 gennaio 2024. Che siano dunque in arrivo annunci da parte di BigG nel corso delle prossime ore (ovvero nella notte italiana)? Staremo a vedere: per il momento, come ben potete immaginare, non c'è nulla di ufficiale.

In ogni caso, vale la pena notare che il developer si è spinto a indicare il fatto che Google Bard potrebbe utilizzare Imagen per generare immagini IA. Ciò a cui si fa riferimento è il modello text-to-image di casa Google, già visto in passato in altri contesti (come potete vedere nel video YouTube di Imagen on Vertex AI).