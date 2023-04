Google Bard ancora più intelligente: ora programma per voi (e vi spiega pure il codice)

Nonostante molti dipendenti Google critichino l'IA Bard, definendola "inutile" e "bugiarda", la realtà sembra essere ben diversa. Google Bard, infatti, è diventata nelle scorse ore ancora più utile, permettendo a chi la utilizza di farsi aiutare dall'IA nella scrittura di codice e di formule per Google Fogli.

Come spiega un'apposita pagina del Blog di Google, "ora Bard ti aiuta a programmare", grazie all'ultimo aggiornamento del suo modello linguistico e del suo database. In particolare, l'IA di Big G può scrivere linee di codice in ben 20 linguaggi di programmazione diversi, tra cui C++, Java, JavaScript e Python. Non solo: Bard può addirittura effettuare procedure di debug e di spiegazione del codice generato agli utenti umani.

Come ciliegina sulla torta, le feature di programmazione dell'IA arrivano con la sua integrazione negli altri servizi Google per sviluppatori, come Colab, un ambiente Python di Google basato sul cloud, e Google Fogli, sui quali le linee di codice possono essere esportate per essere successivamente utilizzate nelle tabelle.

La funzione più interessante di Bard, nonché forse la più innovativa introdotta con l'ultimo aggiornamento, è però quella di spiegare in modo "umano" il codice, dando cioè spiegazioni e approfondimenti su linee di codice inserite dall'utente e dimostrando la logica dietro di esse e i loro possibili output: si tratta dunque di una funzione "didattica", utile per gli studenti e per i programmatori che devono misurarsi con nuovi linguaggi.

Al momento, comunque, Google ha voluto mettere le mani avanti, spiegando che per ora l'update di Bard è solo sperimentale e che l'app potrebbe "non produrre codice che fornisca l'output desiderato", oppure produrre dei programmi incompleti. Per questo, l'azienda raccomanda di effettuare dei controlli approfonditi e dei test sul codice prodotto dall'IA, prima di implementarlo in altre soluzioni software.