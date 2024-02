Google Bard va già in pensione? Cambio di nome e abbonamento a pagamento in arrivo

Sono passate solo poche ore dal lancio di ImageFX di Google, il nuovo tool di Big G per la generazione di immagini tramite Intelligenza Artificiale, ma già sembra che il colosso di Mountain View sia pronto ad un grande cambiamento nella sua proposta di tool IA. In particolare, tra pochi giorni potremmo dover dire addio a Google Bard.

Ebbene sì: Google vorrebbe già pensionare Bard e sostituirlo con Gemini. Negli scorsi giorni si era parlato di un rebranding di Google Bard in Google Gemini, del quale sono comparsi diversi riferimenti nel codice dell'IA del colosso di Mountain View. Tuttavia, sembra che la transizione avverrà prima del previsto, dal momento che quest'ultima pare essere fissata per mercoledì 7 febbraio.

A riportarlo è un documento comparso su X e pubblicato dall'utente Dylan Roussel. Il documento sembra essere un changelog leakato per Google Bard, datato proprio al 7 febbraio 2024. Quest'ultimo, che potete leggere per intero in calce a questa notizia, si apre spiegando che "Bard ora si chiama Gemini. Gemini è il modo migliore per accedere direttamente all'IA di Google. Le capacità collaborative che conosci e ami sono ancora qui, e ti aiuteranno a migliorare nell'epoca Gemini. Abbiamo anche migliorato l'UI per ridurre le distrazioni visive, migliorare la leggibilità e semplificare la navigazione".

Il documento spiega anche i motivi del passaggio da Bard a Gemini, dicendo che "ci stiamo impegnando per fornire a tutti l'accesso diretto a Google AI e, a partire da questa settimana, gli utenti Gemini in tutti i linguaggi e le nazioni supportate avranno accesso alla famiglia più avanzata di modelli IA di Google. Per riflettere al meglio questo cambiamento, abbiano rinominato Bard in Gemini". In altre parole, quello dei prossimi giorni non sarà solo un rebranding, ma si tratterà di un cambiamento di modello di base per Bard, che passerà ad uno dei LLM della famiglia Gemini.

A confermare ulteriormente la piccola rivoluzione Gemini in casa Google vi è anche il fatto che Big G lancerà un abbonamento a pagamento a Gemini, che vi darà la possibilità di accedere alla versione "Advanced" dell'IA, e un'app per Android, che però non ha ancora una data di lancio ufficiale. Secondo Google, "Gemini è molto più performante di Bard nei compiti ad alta complessità, come il coding, il ragionamento logico, la creatività e l'esecuzione di istruzioni particolarmente dettagliate".