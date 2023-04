Google Bard, le perplessità dei dipendenti: per alcuni è 'più che inutile' e 'bugiardo'

A pochi giorni dal lancio della pagina Experiment Updates in Google Bard, un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg si torna a soffermare sulle perplessità e le critiche mosse tra i dipendenti Google sul chatbot che - in teoria - dovrebbe rappresentare il principale concorrente di ChatGPT.

Nell’articolo, che cita 18 dipendenti ed ex di Google, vengono mostrati anche gli screenshot di alcuni messaggi interni che evidenziano opinioni tutt’altro che positive ed entusiaste.

Un dipendente in particolare ha notato come Bard fornisse spesso consigli pericolosi agli utenti su argomenti come l’atterraggio di un aereo o le immersioni subacquee. Un altro invece sostiene che Bard sia “più che inutile” ed ha esortato i dirigenti a “non lanciarlo”. Bloomberg sostiene anche che la società avrebbe “cancellato una valutazione dei rischi” presentata da un team di sicurezza interno, in cui affermava che il sistema non era pronto per l’uso. Le testimonianze di altri dipendenti mostrano anche che “il gigante della ricerca sta fornendo informazioni di bassa qualità per stare al passo con la concorrenza, dando meno priorità ai suoi impegni etici”.

Nel rapporto viene messo in mostra anche l’approccio aggressivo messo in campo da Google, che evidenzia come il motore di ricerca abbia apparentemente messo da parte le preoccupazioni etiche nel tentativo di tenere il passo con rivali come Microsoft ed OpenAI.

Il portavoce di Google Brian Gabriel, parlando con Bloomberg ha evidenziato che l’etica dell’IA resta una priorità assoluta dell’azienda che sta continuando ad investire nei team che lavorano per l’applicazione dei principi d’intelligenza artificiale.

Di recente, intanto, Sundar Pichai ha promesso importanti miglioramenti per Google Bard.