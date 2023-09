Google Bard ancora più potente in Italia: arriva il modello più avanzato

Mentre gli ultimi rumor parlano di Google Gemini praticamente pronto, il motore di ricerca comunica che è disponibile da oggi il modello più avanzato di Google Bard che estende l’accesso a funzionalità precedentemente esistenti solo in lingua inglese anche nel nostro paese.

Nello specifico, ora Bard si integra con servizi ed app Google per dare risposte più complete ed utili, ed include anche la funzione “Cerca su Google” migliorata per verificare le risposte.

Nel lungo post pubblicato sul blog di Google, il motore di ricerca osserva che da oggi è - ad esempio - possibile chiedere a Bard di iniziare un documento per pianificare un viaggio, creare la prima bozza di testo per una presentazione o aiutare con la spiegazione di un determinato argomento.

Le novità non finiscono qui perchè anche in Italia arriva la possibilità di caricare immagini con Google Lens, ricevere immagini della Ricerca nelle risposte e modificare queste ultime.

Google ha anche annunciato il lancio delle Estensioni di Bard in inglese, che apriranno le porte ad ancora più utilizzi del chatbot. Sempre in lingua inglese, viene introdotta la possibilità di usare su Bard il pulsante migliorato “Cerca su Google” per verificare più facilmente le risposte.

Il motore di ricerca spiega che queste nuove funzionalità sono possibili grazie agli aggiornamenti apportati al modello PaLM2,e sono basate sui feedback ricevuti dagli utenti.