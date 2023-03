Google Bard sarà presto più intelligente, il CEO: 'abbiamo modelli molto più avanzati'

Nel giorno in cui il Garante per la Privacy ha bloccato ChatGPT in Italia, l’amministratore delegato di Alphabet Sundar Pichai ha risposto alle critiche nei confronti di Google Bard, promettendo un prossimo aggiornamento per il chatbot.

In un’intervista rilasciata al podcast Hard Fork del New York Times, Pichai ha affermato che “abbiamo chiaramente modelli più capaci” e “molto presto, forse quando questo podcast sarà pubblicato, aggiorneremo Bard con alcuni dei nostri modelli PaLM più intelligenti, che lo renderanno più intelligente in termini di ragionamento, programmazione, ma faranno anche in modo che possa rispondere meglio alle domande di matematica”.

Pichai ha osservato che le novità saranno disponibili nel corso della prossima settimana, ed ha precisato anche che Bard attualmente gira su una “versione leggera ed efficiente di LaMDA”, un modello di linguaggio basato sull’IA che si concentra sui dialoghi. “In un certo senso mi sento come se avessimo preso una Civic truccata e l’avessimo messa in gara con auto più potenti” è la similitudine proposta da Pichai, secondo cui il modello linguistico PaLM, più recente, è più grande ed in grado di portare funzioni migliori anche in termini di ragionamento.

Il CEO ha anche suggerito che il motivo per cui le capacità di Bard sono limitate è legato alla cautela voluta da Google: “per me, era importante non lanciare un modello più capace prima di poter essere completamente sicuri di poterlo gestire bene” ha continuato.

In merito alla lettera di Elon Musk ed altri esperti sull’IA, Pichai ha osservato che “è importante ascoltare le preoccupazioni. La questione richiede un dibattito approfondito, visto che nessuno conosce tutte le risposte”. Tuttavia, viene anche evidenziato che “l’intelligenza artificiale è un’area troppo importante per non essere regolamentata”.