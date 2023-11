Google Bard adesso può scansionare i video di YouTube per voi

In seguito ai più recenti potenziamenti per Google Bard, arriva ora un'altra novità non di poco conto per il chatbot di intelligenza artificiale di BigG. Infatti, quest'ultimo può adesso scansionare i video di YouTube per voi mediante un'apposita estensione. Sì, avete capito bene.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e Android Authority, Bard può andare alla ricerca di specifiche informazioni in questo contesto. Che si tratti di ingredienti di ricette o di punti chiave, l'utente non deve nemmeno riprodurre il video che vuole far scansionare. Questo probabilmente è destinato a far discutere, visto anche che l'IA generativa potrebbe essere soggetta ad "allucinazioni". Inoltre, chiaramente un passaggio del genere evita la pubblicità: cosa ottima per lo spettatore, potenzialmente un po' meno per il Content Creator coinvolto.

Insomma, al posto di prendere visione in modo integrale di un lungo video in cui qualcuno spiega come cucinare un piatto, magari dovendosi appuntare da qualche parte gli ingredienti perché lo YouTuber coinvolto non li ha inseriti in descrizione, adesso potete chiedere a un chatbot di intelligenza artificiale di fare questo per voi. In ogni caso, l'opzione per il momento è accessibile esclusivamente in via sperimentale tramite l'esperienza Labs, dunque non ci sono ancora indicazioni in merito a un possibile rilascio per tutti.

Un primo test di The Verge, effettuato col video "How to Make the Best Espresso Martini" sembra essere tutto sommato andato a buon fine, per quanto questo non possa chiaramente indicare troppo in merito alla precisione dello strumento. Tuttavia, già in questo contesto si nota una prima "allucinazione": Bard ha infatti consigliato di scuotere il drink per 30 secondi, cosa che però non si vede nel video. Insomma, di certo, prima di un eventuale rilascio di una simile funzionalità per tutti, ci sarà da discutere.