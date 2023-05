Google Bard sfida Bing: arriva in Italia, generazione immagini IA e molto altro

Nella splendida cornice dello Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in cui è in corso il Google I/O 2023, sono state svelate parecchie novità software. Infatti, BigG ha ufficializzato diverse questioni relative al suo chatbot IA Google Bard, nonché in generale agli sforzi effettuati dall'azienda in campo di intelligenza artificiale.

A tal proposito, al netto di quanto si è visto all'inizio dell'evento in termini di funzionalità IA (come le feature Compose di Gmail), è stato svelato che i team di Google Brain e DeepMind, che adesso sono stati "accorpati" sotto Google DeepMind, hanno di recente lavorato al modello LLM PaLM 2, ora disponibile in anteprima. Quest'ultimo mira a migliorare quanto visto in passato, supportando oltre 100 lingue e consentendo di scrivere ed eseguire il debug del codice, potendo anche commentarlo in altri idiomi.

BigG ha inoltre svelato diverse novità legate direttamente al suo chatbot Bard (che "conosce" 20 linguaggi di programmazione), dalla possibilità di attivare il tema scuro (anche seguendo quanto scelto lato impostazioni del sistema operativo) fino a quella di esportare le risposte IA in Gmail e Documenti. C'è poi un'integrazione delle funzionalità legate a Google Lens, così come si possono adesso ottenere risposte maggiormente visive (nel senso anche che l'IA può prendere immagini come input, nonché può fornire risposte anche mediante mappe di Google Maps, tabelle e così via). Interessante anche la possibilità di far "trasportare" rapidamente in Google Sheets alcuni dati ottenuti da Bard.

Un altro grande annuncio è stato poi relativo alla partnership stretta con Adobe per Firefly. In parole povere, il chatbot di Google potrà generare immagini IA da un input testuale sfruttando il noto servizio. Da notare poi il fatto che la società di Mountain View punta a un "approccio etico" in termini di intelligenza artificiale generativa, cercando anche di inserire i giusti metadati per consentire di rilevare al meglio questa tipologia di contenuti.

Insomma, BigG sta migliorando in modo importante il suo servizio di intelligenza artificiale, puntando chiaramente a sfidare le novità di Bing IA di Microsoft. Questo anche considerando che di mezzo ci sono le estensioni, che consentiranno a Bard di "pescare" da servizi Web (alcuni nomi fatti durante l'evento sono, ad esempio, quelli di Instacart e appunto Adobe).

A tal proposito, c'è anche l'espansione della disponibilità del servizio. Sì, Google Bard arriverà in Italia, seppur non è ancora chiaro se rientri nella prima fase in inglese (è già stato confermato che in futuro arriveranno altre 40 lingue compreso l'italiano, ma per adesso le ulteriori lingue supportate oltre all'inglese sono giapponese e coreano: sono però 180 i Paesi che stanno accedendo ora alla fase in inglese, quindi vedremo presto se l'Italia sarà inclusa). Va detto poi che durante l'evento sono state annunciate altre novità in termini di funzioni IA per i servizi Google, relative ad esempio al mondo business (chi ha detto Duet AI for Workspace?).