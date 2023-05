Google Bard snobba l'Italia: il nostro paese escluso dalla prima espansione

Nella serata di ieri, in occasione dell’I/O 2023, Google ha confermato l’arrivo di Bard in Italia. Tuttavia, il nostro paese (così come tutta l’Unione Europea) non figura tra i primi mercati in cui sarà espanso.

Nel documento ufficiale pubblicato da Google infatti si legge che Bard è attualmente disponibile in 3 lingue ed in oltre 180 paesi e territori, e si parla anche dell’espansione in altre nazioni.

Tuttavia, poco sotto si può notare come Bard sia disponibile in moltissime nazioni ed in inglese americano, giapponese e coreano, mentre tra i territori non figuri nè l’Italia, tanto meno tutta l’Unione Europea.

Le motivazioni non sono note, almeno al momento, ma non è da escludere che si tratti di una decisione legata ai possibili problemi con la regolamentazione. Di recente infatti ChatGPT è tornato disponibile in Italia dopo un breve ban imposto dal Garante della Privacy che ha posto l’attenzione sul trattamento dei dati degli utenti. Probabile che Google voglia evitare problemi di questo tipo prima del lancio. Un’altra ipotesi potrebbe essere legata al traffico generato da Bard, che potrebbe non essere facilmente gestibile dalle infrastrutture europee.

Da Google al momento non ha diffuso alcuna comunicazione ufficiale in merito, e come sempre vi aggiorneremo non appena emergeranno novità.