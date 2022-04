Google blocca il canale YouTube della Duma: per Mosca ha 'firmato la propria condanna'

A fine marzo, YouTube è finito sotto indagine in Russia per aver apparentemente aiutato il proliferare di "fake news" sulla guerra in Ucraina. In tutta risposta, pare che nelle ultime ore Google abbia cancellato il canale della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, da YouTube.

Big G ha dichiarato nella giornata di sabato 9 aprile di aver "terminato" il canale YouTube della Duma, che pubblica gli incontri del Parlamento di Mosca, per una violazione dei termini di servizio della piattaforma di streaming video. Google ha commentato la questione dicendo che "se scopriamo che un account viola i nostri Termini di Servizio, prendiamo le azioni appropriate".

La compagnia ha tuttavia aggiunto che "i nostri team stanno monitorando la situazione da vicino in attesa di nuovi aggiornamenti e cambiamenti". Ciò, dunque, lascia pensare che il ban alla Duma su YouTube potrebbe non essere definitivo, mentre il canale potrebbe essere riaperto in futuro. Il blocco dell'account, comunque, arriva a qualche settimana dallo stop di YouTube ai media russi, legato alle sanzioni internazionali imposte a Mosca.

In questo caso, tuttavia, sembra che le sanzioni non abbiano influito sulla scelta di Google, che anzi dipenderebbe dal mancato rispetto della policy di YouTube da parte del canale parlamentare russo. La notizia, ovviamente, ha scatenato l'ira delle autorità russe, al punto che un portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca avrebbe spiegato che "Google ha firmato la propria condanna".

Al contempo, l'ente di regolazione delle telecomunicazioni del Paese ha imposto a Google di ripristinare immediatamente il canale YouTube della Duma, spiegando in aggiunta che "la compagnia informatica americana aderisce ad una posizione anti-russa molto pronunciata nella guerra dell'informazione lanciata dall'Occidente contro la nostra nazione".