Google, bloccate oltre 1 milione di app Android pericolose dal Play Store

Sono passate poche ore dalla stretta di Google nei confronti del Play Store, ed il colosso dei motori di ricerca ha fornito nuovi dati su cosa sta facendo per tenere il negozio di applicazioni di Android sicuro.

In un nuovo post pubblicato sul blog di Google, l’azienda ha spiegato quanti progressi sono stati registrati durante lo scorso anno per raggiungere questo obiettivo. Alcuni dati sono davvero impressionanti: Google, tramite i processi di revisione migliorati (sia manuali che automatici) ha impedito a più di un milione di applicazioni che violavano le linee guida di essere pubblicate sul Play Store. Big G ha anche bannato 190mila account sviluppatori per comportamenti dannosi.

Non è tutto, però: le modifiche alla policy interna di Google ha comportato la migrazione del 98% delle app ad Android 11 o versioni successive, il che si traduce in un accesso ridotto sia alle API che ai dati degli utenti. Dal punto di vista della sicurezza, si tratta di un miglioramento notevole, che si aggiunge al blocco della raccolta degli ID Dispositivo da parte delle app e giochi per bambini.

Sempre dal fronte della sicurezza è stato annunciato che ora è possibile rimuovere più informazioni personali dai risultati di ricerca di Google.