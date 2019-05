Google Bomb: ora se si cerca 'bad writers' compaiono gli sceneggiatori di Game of Thrones

Se si cerca "Bad Writers" su Google immagini compaiono le foto di Benioff e Weiss, i due sceneggiatori di Game of Thrones. È l'opera di Google bombing organizzata da alcuni utenti di Reddit per nulla soddisfatti delle ultime puntate dell'ottava stagione del Trono di spade.

Gli utenti sarebbero riusciti a manipolare gli algoritmi di Google almeno per un po' di tempo, hanno confermato alcune testate giornalistiche americane. E, effettivamente, il risultato è visibile anche in questo momento, ma non più per merito del google bombing portato avanti dagli user di Reddit. Non direttamente, almeno.

Perché se si cerca "bad writers" su Google, compaiono sì alcune immagini di D.B. Weiss e David Benioff, ma sono le immagini di copertina dei diversi articoli che hanno rilanciato questa notizia. Ma poco importa, perché alla fine i detrattori dell'ultima stagione di Game of Thrones hanno comunque ottenuto quello che volevano.

L'ultima puntata di Game of Thrones "The Bells" è il capitolo della serie che ha ottenuto il più alto numero di recensioni negative della storia del franchise, stando a Rotten Tomatoes.

Non è la prima volta in cui sentiamo parlare di una campagna di Google bombing, tempo fa il motore di ricerca restituiva l'immagine di Donald Trump quando si cercava la parola "idiot". Sempre colpa dei troll.