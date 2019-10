Google è il brand più influente secondo gli italiani, seguono Amazon e Whatsapp

Ipsos ha realizzato l'annuale report sui brand più influenti secondo gli italiani. Una vera e propria indagine sulla percezione che gli abitanti del nostro Paese hanno delle principali aziende globali. Senza grosse sorprese, anche questa indagine mette al primo posto le aziende e i brand legati al mondo tech.

Ai primi posti troviamo Google, Amazon e Whatsapp che vengono definiti i tre "Most Influential Brands". Sono ben 4.500 gli italiani intervistati da Ipsos per questa indagine. Il resto della top 10 prosegue in questo modo: quarta Paypal, quinta Microsoft, sesta Youtube, settima Samsung, ottava Facebook, nona Mulino Bianco, e decima Visa.

L'unica azienda che non si occupa di tecnologia è Mulino Bianco, tutte le altre sono aziende tech o comunque legate all'innovazione come Visa. La classifica non è variata molto rispetto al 2018, e l'unica differenza apprezzabile rispetto alla top 10 dell'anno scorso ce la dà Facebook, che ha perso ben tre posizioni, arrivando ottava quando l'anno scorso occupava l'ultimo posto della top 5.

Altra differenza è l'uscita illustre di Ikea, che dalla decima posizione è scesa alla 13esima, lasciando invece il posto a Mulino Bianca. Che non è solo l'unica azienda non tech al vertice della classifica, ma è pure l'unica italiana.

Qualche dato interessante ce lo forniscono anche i dati divisi per gruppo anagrafico, come Instagram che compare esclusivamente nella top 10 della Generazione Z (quella che va dai 15 ai 21 anni), mentre Netflix è decima, ma sesta se si guarda ai millennial (22-25 anni).