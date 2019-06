Google Calendar è inaccessibile, il servizio ha smesso di funzionare da desktop

Google Calendar ha smesso di funzionare correttamente, verso le 16 di oggi il servizio è diventato irraggiungibile dal web. Nessun problema per le app iOS e Android.

Google in questo momento ha comunicato di aver aperto un'indagine per capire i motivi del malfunzionamento e risolverli quanto prima. Le app per sistemi mobile iOS e Android invece continuano a funzionare correttamente.

Se si tenta di accedere a Google Calendar da desktop o web app, dopo aver effettuato il login si riceve una schermata completamente bianca: Not Found 404.

"We're investigating reports of an issue with Google Calendar. We will provide more information shortly. The affected users are unable to access Google Calendar.", si legge su la dashboard app status di Google. Data dell'apertura della pratica di revisione: 4:22 PM.

Ironia della sorte, giusto un'ora prima dell'interruzione del servizio l'account Twitter di G Suite aveva promosso la nuova proceura per fissare un promemoria in maniera più semplice.

