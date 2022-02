Google cambia l'icona di Chrome dopo 8 anni: probabilmente non lo noterete

Google Chrome è un programma talmente popolare che anche una semplice modifica relativa alle sue funzionalità può potenzialmente influenzare le operazioni quotidiane di miriadi di persone. Tuttavia, il cambiamento estetico appena annunciato probabilmente verrà notato da ben pochi. Risulta però interessante approfondirlo.

Per intenderci, stando anche a quanto riportato da The Verge ed Engadget, nonché come segnalato da Elvin Hu su Twitter, designer legato al progetto, il più recente aggiornamento della versione Canary di Chrome, che ricordiamo essere indirizzata agli sviluppatori Web, ha portato con sé una novità relativa all'icona del programma. L'immagine presente in calce alla notizia in questo caso descrive la situazione meglio di mille parole.

Vi basti sapere che a livello generale spariscono semplicemente delle "ombreggiature", cosa che sembra far risaltare e rendere per certi versi più "vivaci" i classici colori verde, rosso e giallo. In parole povere, si punta a un look "flat". Insomma, probabilmente molti utenti nemmeno se ne accorgeranno quando la modifica diventerà operativa per tutti (potrebbero volerci alcuni mesi). In ogni caso, l'icona comparirà un po' diversa in termini di colori a seconda del sistema operativo coinvolto, in quanto chiaramente l'intento è quello di rispecchiare "l'impatto visivo" offerto dai vari OS.

Per il resto, è interessante notare il fatto che il logo di Google Chrome non veniva cambiato dal lontano 2014 e che in passato la società di Mountain View ha "messo mano" a quest'ultimo ben poche volte. Il cambiamento più radicale c'è stato nel 2011, quando si è passati dall'ormai vetusto logo del 2008 a una raffigurazione molto simile a quella a cui siamo abituati da parecchio tempo.