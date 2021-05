Google cambia le regole del Play Store: addio app pericolose e spam?

Google ha riconosciuto negli ultimi mesi una serie di problemi con il suo Play Store, tra cui la presenza di molte applicazioni spam o contenenti malware come Etinu. Nel tentativo di migliorare la situazione del negozio di app e giochi per smartphone Android, Big G ha annunciato nuove regole e politiche avvertendo gli sviluppatori.

L’annuncio è giunto direttamente dal blog ufficiale di casa Google dedicato agli sviluppatori del sistema operativo del robottino verde ed è piuttosto chiaro: negli ultimi anni l’azienda ha lavorato assiduamente per controllare a dovere la qualità del mercato, ma a quanto pare non è risultato essere abbastanza. Di conseguenza, per aumentare la fiducia verso i contenuti proposti e diminuire allo stesso tempo la diffusione di app cloni e/o prodotti con malware al loro interno, sono state introdotte linee guida chiave sui metadati e sulla pubblicazione delle applicazioni.

Scendendo nel dettaglio, come potete vedere anche dall’immagine in calce all’articolo la casa di Mountain View ritiene necessario “fornire un titolo e un marchio per l'app chiari e precisi”, limitato a 30 caratteri e senza maiuscole, emoticon, emoji e caratteri speciali come punti esclamativi, interrogativi e altro ancora. Inoltre, le regole vietano “parole chiave che implicano il rendimento del negozio, la promozione nell'icona, il titolo e il nome dello sviluppatore”, assieme all’utilizzo di icone che incentivino il download in maniera illegittima.

Infine, Google ha aggiunto che “il titolo dell'app, l'icona e il nome dello sviluppatore che non soddisfano le prossime norme non saranno consentiti su Google Play” potenzialmente a partire già dai prossimi mesi o comunque nel corso della seconda metà del 2021. Le date esatte di inizio di questa pratica non sono ancora note e potrebbero cambiare a seconda anche di eventuali modifiche delle politiche e delle regole da parte della società.

Intanto si sta avvicinando Google I/O, keynote dell’azienda in cui potrebbero giungere grandi annunci come il nuovo smartphone Pixel 5a.