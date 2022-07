Google Camera, appare un'icona misteriosa: c'entrano i Pixel foldable?

I dispositivi della gamma Pixel sono tornati sulla cresta dell'onda. Ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Pixel 6A, un dispositivo solido ed equilibrato sotto tanti punti di vista, ma le novità non si fermano qui: infatti, su Google Camera è comparsa un'icona misteriosa.

Si tratta più che altro di un clamoroso indizio sul tanto chiacchierato e travagliato pieghevole di Google.

Mentre sembra ormai quasi certo un rinvio per Pixel Fold se non addirittura la totale cancellazione, questa novità porta di nuovo i riflettori sul device più dibattuto di Mountain View.

Nell'ultimo aggiornamento a Google Camera, principalmente focalizzato sullo stile Material You e alcuni accorgimenti grafici, i ragazzi di 9to5Google hanno trovato una nuova, curiosa modalità denominata "Jupiter", caratterizzata da un'icona ben poco fraintendibile.

Molto semplicemente, il nuovo tasto dovrebbe essere un non meglio identificato comando per cambiare camera dalla frontale a quella posteriore - o meglio, interna - del dispositivo oppure per cambiare lo schermo su cui proiettare l'anteprima, ma come già detto, a catturare l'attenzione è stata proprio l'icona, in cui è palesemente illustrato un dispositivo pieghevole con una freccia che suggerisce la chiusura per cambiare camera.

Che si tratti, dunque, di un nuovo suggerimento sullo stato dei lavori di Pixel Fold oppure più semplicemente di una dimenticanza disseminata nell'app? Come sempre, solo il tempo saprà fornirci una risposta.