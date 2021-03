Google cancella il pesce d'aprile 2021: è il secondo anno consecutivo

Signore e signori, il primo aprile 2021 è ormai alle porte. Tuttavia, in queste ore c'è già chi ha confermato che non prenderà parte alla classica "giornata degli scherzi". Facciamo riferimento a Google.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, l'azienda di Mountain View ha deciso di cancellare il suo "classico" pesce d'aprile anche quest'anno. Per chi non lo sapesse, la società di Sundar Pichai aveva già preso questa scelta, legata chiaramente alla pandemia, nel 2020. Si tratta dunque del secondo anno consecutivo in cui non vedremo un pesce d'aprile da parte di Google. La conferma è arrivata mediante Business Insider.

In ogni caso, gli amanti degli scherzi non devono preoccuparsi. Infatti, nonostante al momento della pubblicazione di questa notizia ci siano ancora alcune ore a distanziarci dal primo aprile 2021, abbiamo già assistito a qualche pesce d'aprile che ha attirato particolarmente l'attenzione. Ci riferiamo al "progetto" effettuato da Volkswagen, che ha fatto credere a molti di aver cambiato il nome in Voltswagen. Pensate che un portavoce ha dovuto affermare che si è trattato di uno scherzo.

Insomma, probabilmente anche quest'anno, nonostante tutto, le solite burle relative al primo aprile continueranno, anche se Google ha deciso ancora una volta di non volerne sapere.