Google: cancellato l'/IO 2020 di Maggio a causa del Coronavirus

Nuova cancellazione per il mondo hi-tech a causa del Coronavirus. Dopo l'annullamento del MWC di Barcellona di fine febbraio, Google ha annunciato che l'I/O in programma dal 12 al 14 Maggio allo Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California, non si terrà per i timori legati alla diffusione del Covid-19.

L'annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale, in cui il gigante dei motori di ricerca afferma che "a causa delle preoccupazioni relative al Coronavirus ed in conformità con le indicazioni sulla salute fornite dal CDC, dall'OMS e da altre autorità sanitarie, abbiamo deciso di cancellare il Google i/O fisico dello Shoreline Amphitheatre".

E' altamente probabile che gli annunci in programma arrivino tramite una conferenza trasmessa esclusivamente in diretta streaming su YouTube, come fatto già da altre società a seguito dell'annullamento del MWC.

Chiaramente, per coloro che hanno acquistato i biglietti sarà previsto il rimborso entro il 13 Marzo. La decisione sicuramente non sarà stata presa alla leggera da Google, dal momento che si tratta dell'evento più importante dell'anno in cui è solita presentare le novità hardware e soprattutto software, tra cui la nuova versione di Android.

A questo punto è lecito aspettarsi una decisione di questo tipo anche per la WWDC di Apple, in programma a giugno a San Francisco.

Qualche giorno fa anche Facebook ha cancellato l'F8 Conference per il Coronavirus.