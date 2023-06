Google, cancellato il progetto per gli occhiali AR: si concentrerà solo sul software

Secondo quanto affermato da Hugh Langley del Business Insider, che cita tre persone informate, Google avrebbe cancellato il progetto che avrebbe dovuto portare al lancio di un paio di occhiali perla realtà virtuale ed aumentata.

Il rapporto evidenzia anche come la prima versione degli occhiali somigliasse molto ai Focals di North, una società che Google ha acquistato proprio nel 2020. La versione che il gigante del web ha mostrato l’anno scorso, nella demo della traduzione dal vivo, apparentemente era una delle più recenti ma come evidenziato da molti non avevano alcun tipo di telecamera e non è chiaro su che tipo di prodotto stesse lavorando Google. Secondo molti il progetto era simile agli occhiali per la realtà aumentata di Meta e Luxottica.

Langley riferisce che Google ha preferito soffermarsi esclusivamente sulla piattaforma software per i prodotti hardware di altre aziende: Android XR per i visori ed Android microXR per gli occhiali. Il suffisso XR è comunemente utilizzato per tutti quei prodotti che guardano alla realtà virtuale, aumentata e lista.

Nello stesso rapporto Langley cita “dei dipendenti di Google” secondo cui la partnership siglata con Samsung sarebbe stata una “risposta diretta ai timori su ciò a cui stava lavorando Apple” e, citando un’altra persona informata, afferma che la speranza di Google è lavorare anche con altri produttori come fatto per smartphone, tablet, smartwatch e tablet.