Google celebra i suoi 22 anni con offerte su Pixel, Nest, Chromecast e Stadia

Google celebra oggi i propri 22 anni, con un'iniziativa promozionale molto particolare. Il colosso di Mountain View ha annunciato che per tutta la giornata di oggi sarà possibile godere del 22% di sconto su un'ampia gamma di prodotti presenti sul proprio Store.

Collegandosi al Google Store, infatti, si potrà accedere da un'ampia gamma di offerte sui Pixel, i Nest, Chromecast ma anche su Stadia.

Il funzionamento è molto semplice: basta semplicemente inserire il codice "GOOGLEBDAY22" al momento del pagamento ed il sistema provvederà a stornare in automatico l'importo corrispondente.

Come leggiamo nei termini e condizioni dell'offerta, però, il coupon non sarà valido su Pixel 4a, Pixel Buds e Nest Aware e salvo diversa indicazione non è cumulabile con altre promozioni.

Google sottolinea inoltre che "i codici promozionali non sono trasferibili e non possono essere sostituiti con denaro contante o equivalente. È possibile utilizzare i codici promozionali solo su Google Store Italia per gli articoli idonei nei termini consentiti dalle leggi vigenti".

Il codice potrà essere utilizzato fino alle 00:59 del 28 Settembre 2020. Si tratta senza dubbio di un'ottima iniziativa promozionale che consente di portare a casa uno dei tanti dispositivi a marchio Google a prezzo ridotto. Secondo le ultime indiscrezioni prossimamente dovrebbe debuttare un nuovo Chromecast.