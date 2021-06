Google celebra la Festa della Repubblica Italiana con un Doodle

Oggi, 2 Giugno, si celebra la 75esima Festa della Repubblica Italiana e Google ha voluto festeggiare l'avvenimento con un Doodle animato pubblicato sulla homepage del nostro paese del motore di ricerca.

Nella spiegazione del Doodle, i colosso dei motori di ricerca ricorda che in questo giorno nel 1946 gli italiani votarono il referendum costituzionale sulla nuova forma di Governo del nostro paese, a seguito della fine del fascismo.

"Le cerimonie iniziano con la deposizione di una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all'Altare della Patria. Conosciuto anche come il Vittoriano, questo imponente monumento in marmo bianco si erge al centro simbolico dell'antica Roma come rappresentante dell'unità e dell'identità italiana" continua Google, che osserva anche che "per esprimere l'orgoglio nazionale, una gigantesca bandiera italiana è montata sul Colosseo romano, il più grande anfiteatro antico al mondo. La bandiera italiana è raffigurata nel Doodle di oggi e presenta tre strisce verticali di rosso, bianco e verde, guadagnandosi il soprannome di tricolore".

A causa del Coronavirus, i festeggiamenti si sono tenuti in maniera più sobria: non si è tenuta nemmeno quest'anno a Roma la classica parata militare alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e le massime cariche dello Stato, che si sono ritrovate solo davanti al Milite Ignoto.