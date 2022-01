Google celebra Giorgio Gaber con un Doodle: oggi avrebbe compiuto 83 anni

Doodle speciale in giornata odierna su Google Italia. Coloro che si sono collegati alla homepage del motore di ricerca oggi infatti avranno notato che il logo è stato rivisitato e campeggia un vinile con un microfono ed il viso di Giorgio Gaber, il cantautore e drammaturgo italiano che oggi avrebbe compiuto 83 anni.

Il colosso di Mountain View lo ricorda come un "pioniere del teatro canzone, riflesso della società milanese colta attraverso la fusione di musica, poesia e teatro".

Nella spiegazione del Doodle, Google traccia un ritratto biografico di Gaber. Nato da una famiglia di musicisti il 25 Gennaio 1939, Giorgio Gaber ha sviluppato l'amore per la musica mentre suonava la chitarra come terapia per un infortunio alla mano. Tra le sue opere più iimportanti c'è Com'è Bella la Città, del 1969, che pone l'accento sulle preoccupazioni sociali dell'epoca.

Nel 1970 invece passa esclusivamente al teatro e nei successivi 30 anni ha tenuto centinaia di spettacolo all'anno. Google cita anche che nel 2003 è stato riaperto uno storico teatro lirico milanese sotto il nome "Teatro Lirico Giorgio Gaber".

Il cantante è morto il 1 Gennaio 2003 e durante la sua carriera durata oltre 40 anni ha ottenuto due Targhe ed un Premio Tenco. Ancora oggi è riconosciuto come uno dei più importanti artisti del dopoguerra.