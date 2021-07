Google celebra le Olimpiadi con un Doodle: ci sono tanti minigiochi spettacolari!

Prendono ufficialmente il via oggi le Olimpiadi di Tokyo 2020: tra poco più di 40 minuti andrà in scena la cerimonia di inaugurazione della competizione olimpica, e Google ha deciso di celebrare questo avvenimento con uno spettacolare Doodle pubblicato in homepage che include tanti minigiochi.

Come leggiamo nella pagina ufficiale del Doodle, il rifacimento del logo Google è caratterizzato da sette minigiochi sportivi ed una serie di missioni secondarie in cui bisognerà sconfiggere ogni campione sportivo e raccogliere tutte e sette le pergamene sacre.

Il lavoro sul Doodle è stato effettuato in collaborazione con uno studio di animazione con sede a Tokyo, la città dove si svolgeranno le Olimpiadi.

Nella giornata di domani, sabato 24 Luglio 2021, verrà pubblicato la classifica completa. Tra gli sport proposti dal Doodle troviamo il tennistavolo, lo skateboard, il tiro con l'arco, il rugby, il nuoto artistico e l'arrampicata.

Qualche giorno fa abbiamo discusso dell'easter egg di Google con protagonista Dino. Per tutte le informazioni su dove guardare le Olimpiadi di Tokyo 2020, invece, vi rimandiamo al nostro approfondimento pubblicato su queste pagine qualche ora fa.

Il Doodle di Google a tema Olimpiadi sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, venerdì 23 Luglio 2021. Nella notte italiana partiranno le prime gare ufficiali.