Google ne è certa: 'I tablet Android saranno il futuro dell'informatica'

Google potrebbe avere diverse sorprese in serbo per i suoi fan nel corso del 2022: assieme al possibile arrivo sul mercato dei primi Chromebook da gaming, Big G starebbe riflettendo sul futuro dei tablet Android. Anzi, la società è già certa che “i tablet Android sono il futuro dell’informatica”.

Come ripreso da 9to5Google, questo indizio viene direttamente dai nuovi annunci di lavoro pubblicati dall’azienda californiana. In particolare, si nota nel ruolo “Senior Engineering Manager, Android Tablet App Experience” la seguente affermazione: “Crediamo che il futuro dell'informatica si stia spostando verso tablet più potenti e capaci. Stiamo lavorando per fornire il prossimo capitolo dell'informatica lanciando un supporto senza interruzioni sulle nostre piattaforme ed esperienze che sbloccano modi nuovi e migliori per essere produttivi e creativi”.

Il titolo “Android Tablet App Experience” è rappresentativo di un’iniziativa specifica ed esclusiva di Google dove, tra l’altro, il cofondatore di Android Rich Miner è rientrato nella divisione dei sistemi operativi dopo altri progetti presso Alphabet, società madre di Google. Il suo ritorno è avvenuto nel marzo del 2021, ergo sembrerebbe direttamente coinvolto in questo progetto e anche nello sviluppo del sistema operativo Android 12L per dispositivi con schermi grandi.

Sembra pertanto alquanto chiaro come Google intenda puntare molto sul futuro dei tablet del robottino verde, anche in ottica concorrenza verso gli iPad di casa Apple. Avrà qualche altro asso nella manica da svelare? Lo scopriremo solamente in futuro.