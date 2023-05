Google fa chiarezza sugli account inattivi che verranno eliminati: c'è l'eccezione

In seguito a quanto emerso di recente relativamente all'eliminazione degli account Google inutilizzati, BigG ha deciso di fare chiarezza su alcuni aspetti relativi alla vicenda. A tal proposito, è stato esplicitato che non tutti gli account inattivi verranno eliminati.

Infatti, in seguito al diffondersi della notizia relativa al fatto che i profili inutilizzati per due anni potrebbero essere rimossi (la nuova policy verrà attivata non prima di dicembre 2023), non sono stati in pochi coloro che si sono chiesti in che modo verrà applicato il tutto. Questo anche considerando che era già stato spiegato che l'inattività non verrà "calcolata" solamente prendendo in considerazione i login, ma anche in base all'utilizzo di servizi come Google Drive e YouTube.

Proprio a proposito di quest'ultima piattaforma è stata fatta chiarezza, come riportato anche da Gizmodo e TechCrunch, che hanno fatto notare un aggiornamento relativo al post sul blog ufficiale di Google relativo alla questione. Infatti, in seguito anche ai dubbi espressi dagli utenti in merito alla fine che potrebbero fare alcuni video YouTube in questo modo, la società di Mountain View ha esplicitato che procederà alla rimozione solamente di account Google senza video YouTube caricati (così che non si vadano dunque a perdere contenuti datati, ma preziosi, relativi a quella piattaforma).

In ogni caso, tra le motivazioni rese note da parte di BigG relativamente all'eliminazione degli altri profili inattivi da più di due anni ci sono questioni di sicurezza. Infatti, Google afferma che questi account potrebbero fare uso di password compromesse o non avere abilitata alcuna protezione aggiuntiva (come l'autenticazione a due fattori).

Sembra in ogni caso che l'eliminazione avverrà "lentamente" e in modo graduale, partendo dagli account creati e mai utilizzati, così da dare ampio tempo agli utenti per poter eventualmente rendere "attivi" i profili che non vogliono finiscano tra quelli eliminati. Chiaramente, le persone associate ad account coinvolti nel tutto riceveranno diverse notifiche nei mesi precedenti l'eliminazione. Tra l'altro, i profili relativi a scuole e aziende non saranno coinvolti. Insomma, Google vuole portare avanti la questione senza creare troppi "grattacapi" agli utenti.