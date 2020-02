Google fa chiarezza sul ban Huawei: come verificare se il Play Store è supportato

Google ha commentato ufficialmente la vicenda del ban di Huawei, andando a fare chiarezza una volta per tutte sulla situazione ed entrando nei dettagli in merito a quali sono i rapporti attuali tra le due aziende.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come scritto da un dipendente Google sul sito di supporto ufficiale, l'azienda californiana ha risposto alle principali domande degli utenti in merito alla questione del ban inflitto a Huawei da parte degli Stati Uniti d'America (ricordiamo che recentemente è stata concessa una nuova proroga di 45 giorni, anche se chiaramente il problema non è risolto).

Un dipendente della società ha scritto in merito: "A Google è proibito lavorare con Huawei su nuovi modelli e fornire app come Gmail, Maps, YouTube, Play Store e simili per il precaricamento o il download su questi dispositivi. Il nostro obiettivo è quello di proteggere la sicurezza degli utenti di Google sui milioni di dispositivi Huawei esistenti in tutto il mondo. Abbiamo continuato a collaborare con Huawei, in conformità con le normative, per fornire aggiornamenti di sicurezza e update alle app e ai servizi di Google sui dispositivi esistenti e continueremo a farlo finché sarà consentito. Per essere chiari: la legge statunitense attualmente consente a Google di lavorare con Huawei solamente per quanto riguarda modelli che sono stati resi disponibili al pubblico entro il 16 maggio 2019.

A causa delle restrizioni, le app e i servizi di Google non sono disponibili per essere preinstallate o per il sideload sui nuovi dispositivi Huawei.[...] Per proteggere la privacy degli utenti, la loro sicurezza e salvaguardare l'esperienza complessiva, Google Play Store, Google Play Protect e le app principali di Google (incluse Gmail, YouTube, Maps e altri) sono disponibili solo su dispositivi certificati Play Protect. Questi ultimi sono sottoposti a una rigorosa revisione in termini di sicurezza e test di compatibilità [...]

A causa delle restrizioni sopra descritte, i nuovi modelli di Huawei, resi disponibili al pubblico dopo il 16 maggio 2019, non sono stati in grado di passare per questo processo di sicurezza e non avranno Play Protect preinstallato. Di conseguenza, sono considerati "non certificati" e non saranno in grado di utilizzare le app e i servizi di Google.

Inoltre, le app Google trasferite localmente non funzioneranno in modo affidabile perché non consentiamo l'esecuzione di questi servizi su dispositivi non certificati, in cui la sicurezza potrebbe essere compromessa. Il sideload delle app di Google comporta anche un alto rischio di installazione di un'app che potrebbe essere stata alterata o manomessa in modi che possono compromettere la sicurezza degli utenti".

Insomma, Google ha ribadito che attualmente i nuovi dispositivi di Huawei sono considerati non certificati e quindi non possono disporre dei servizi dell'azienda californiana. Tuttavia, vi ricordiamo che nell'ultimo periodo la società cinese è riuscita comunque a lanciare degli smartphone con servizi Google, andando però a "ripescare" dai modelli usciti prima del ban.

In ogni caso, l'azienda californiana ha anche spiegato come verificare che il proprio smartphone sia abilitato per poter utilizzare i servizi Google (Play Store compreso). Per fare questo, bisogna innanzitutto controllare se il Play Store è preinstallato. Per quanto riguarda invece la certificazione Play Protect, potete effettuare una veloce verifica avviando il Play Store, premendo sull'icona dell'hamburger presente in alto a sinistra e selezionando la voce "Impostazioni". Scorrendo la pagina, dovreste notare la scritta "Certificazione Play Protect", che vi indicherà se il vostro dispositivo è certificato o meno.