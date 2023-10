Google aveva chiesto ad Apple di preinstallare la sua app su iOS: secco no da Tim Cook

Dalla causa in corso tra Antitrust USA e Google emergono ancora informazioni e retroscena su quelle che sarebbero potute essere le mosse dei colossi tech. In particolare, è emerso che a fine 2028 il CEO di Google Sundar Pichai ha proposto al collega di Apple di preinstallare l’app di Google, ricevendo un secco no come risposta.

In particolare, come spiegato dai documenti, la proposta sarebbe arrivata dopo che Cook aveva appena espresso a Pichai la volontà di essere “partner profondi, profondamente connessi per fare in modo che dove finiscono i nostri servizi inizino i vostri”. Il numero uno di Apple però ha rigettato l’idea lanciata da Pichai, che prevedeva la preinstallazione dell’app del motore di ricerca in iOS.

Apple si è sempre scagliata contro il preload di qualsiasi applicazione, e non ha cambiato idea nemmeno nei confronti di quello che è il partner principale. Non è chiaro come sarebbe stata integrata tale app: Google però aveva notato che la sua app ed il widget erano particolarmente popolari su Android e spingevano sempre più persone a fare ricerche. Di conseguenza, una crescita delle ricerche sui dispositivi Apple avrebbe anche generato entrate maggiori per la Mela grazie al lucroso accordo tra Apple e Google. Addirittura, Pichai avrebbe messo sul piatto un’integrazione per 20 anni di Google in iOS, ma nemmeno ciò è servito a far cambiare idea ad Apple.