Google Chimera Painter disponibile: i mostri per i videogiochi si disegnano come su Paint

Avete da sempre in mente delle creature che si inserirebbero bene in un videogioco ma non avete mai provato a realizzarle per via delle vostre scarse doti in termini di disegno? Potrebbe essere giunto il vostro momento, grazie all'ultima trovata di Google.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e come scritto dalla stessa Google sul suo blog ufficiale, è stato rilasciato il tool gratuito Chimera Painter. Quest'ultimo è basato sull'intelligenza artificiale, più precisamente sul modello machine learning chiamato CreatureGAN, ed è in grado di dare vita a delle creature ben disegnate a partire da alcune bozze realizzate in modo simile a quanto avviene su Microsoft Paint. In parole povere, anche una persona non esattamente con le migliori doti in termini di disegno può cercare di esprimere al meglio la sua fantasia.

Una demo del tool è accessibile tramite il sito ufficiale di Chimera Painter. L'intelligenza artificiale è stata "istruita" mediante miriadi di modelli 2D e 3D di creature. Si tratta di uno strumento molto utile per gli artisti, che possono trarre ispirazione e creare in breve tempo degli esempi pratici di ciò che hanno in mente.

Chiaramente, un possibile utilizzo interessante può essere quello in campo gaming. Non a caso, Google fa esplicito riferimento a questo utilizzo e, per dimostrare le potenzialità del tool, la società di Mountain View ha utilizzato la tecnologia in un apposito card game. Insomma, l'esperimento è molto intrigante, specialmente per chi ama il mondo dei videogame. In copertina potete vedere una modifica che abbiamo effettuato in pochi secondi con questo tool, ovvero l'aggiunta di un simil-logo di Everyeye a una creatura.