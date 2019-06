Google chiude anche Trips: l'applicazione funzionerà fino al 5 Agosto

Brutta notizia per coloro che negli ultimi tempi si sono affidati a Google Trips per programmare gli itinerari di viaggio. Il motore di ricerca ha annunciato che il supporto all'applicazione per iOS ed Android si concluderà il prossimo 5 Agosto, dopo di che l'applicazione non potrà più essere utilizzata.

Non sono noti i piani futuri dell'azienda. Google Trips infatti si è rivelato spesso uno strumento molto utile per scoprire i luoghi d'interesse durante i viaggi, ma faceva anche da raccoglitore di prenotazioni e carte d'imbarco, il tutto basandosi sulle mail ricevute sull'account Gmail associato.

Il lancio di Trips era avvenuto nel 2016, ed in meno di tre anni la società ha deciso di chiudere i battenti per ragioni non note. Alla base della decisione però potrebbe esserci lo scarso riscontro ottenuto dall'applicazione.

La speranza degli utenti però è che Trips venga rimpiazzata da qualche altra funzione in altre applicazioni.

Ad oggi non sono note molte informazioni in merito, ma nella pagina ufficiale di supporto è stata inserita l'indicazione che "l'assistenza per l'app Google Trips terminerà il 5 agosto 2019. Fino a quella data, potrai comunque accedere a tutte le prenotazioni e le note relative ai tuoi viaggi e gestirle nel tuo account email". Vi terremo aggiornati.