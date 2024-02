'Google chiuderà Gmail ad Agosto 2024': cosa c'è di vero dietro l'avviso virale su X

“Gmail chiuderà i battenti il prossimo agosto”. È questa la bufala che nelle ultime ore è approdata su X per diventare virale, al punto che ha gettato nello sconforto e nel panico migliaia di utenti che si sono ritrovati dinanzi ad una notizia inaspettata. Gmail è il principale provider di posta elettronica al mondo e no, non chiuderà.

Per rendere il tutto ancora più credibile, la fake news era correlata da un presunto (e falso, ovviamente) avviso di Google: “ti scriviamo condividere un importante aggiornamento su Gmail. Dopo anni trascorsi a connettere milioni di persone in tutto il mondo, consentendo comunicazioni senza soluzione di continuità e favorendo innumerevoli connessioni, il viaggio di Gmail sta giungendo al termine. A partire dal 1 agosto 2024, Gmail verrà ufficialmente chiuso, segnando la fine del suo servizio. Ciò significa che a partire da questa data Gmail non supporterà più l’invio, la ricezione o l’archiviazione di email” si legge nello screenshot falso che è stato visto oltre un milione di volte su X.

Ovviamente, si tratta di una bufala e l’immagine è frutto di un banale Photoshop. A conferma di ciò è arrivata anche la conferma di Google che, rispondendo a Gizmodo ha confermato che “Gmail è qui per restare”. Niente chiusura, com’è giusto ed ovvio che sia, quindi.

Proprio di recente, Google ha annunciato che gli utenti Gmail riceveranno meno email spam.