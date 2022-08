Google Chrome 104 disponibile: novità importanti per condivisione contenuti

In attesa del supporto all’autenticazione biometrica in arrivo con Google Chrome 105, il browser della Grande G si aggiorna alla versione 104 introducendo le ultime patch di sicurezza e novità riguardanti la condivisione di contenuti in formato foto o video ad altri utenti.

Come segnalato dalla stessa società statunitense tramite la pagina dedicata all’ultimo aggiornamento lanciato ufficialmente il 2 agosto scorso, la prima novità degna di nota riguarda il cambiamento al modo in cui Google Chrome carica contenuti incorporati da altre piattaforme, come video embed da YouTube o post di Twitter, quando vengono aperti in altre pagine Web: tendenzialmente c’è bisogno di qualche secondo in più per caricare la pagina a causa dell’esecuzione di script specifici, ma con Chrome 104 i contenuti verranno caricati più rapidamente.

Più interessante è la nuova funzionalità “Region Capture” che consente di ritagliare una porzione di schermo da catturare per mostrarla durante le videoconferenze: anziché mostrare l’intera pagina di Chrome, sarà possibile selezionare direttamente la regione dello schermo di interesse per mostrarla in chiamata su servizi come Google Meet. Ultimo dettaglio non poco importante, Google ha corretto ben 27 falle di sicurezza e ha implementato i fix proprio con questo update.

Per accedere a Google Chrome 104 è necessario cliccare sui tre punti collocati in alto a destra nella schermata del browser, recarsi su Impostazioni e poi su “Informazioni su Chrome” nella nuova scheda aperta. A questo punto, il browser procederà automaticamente con l’aggiornamento e voi dovrete solo attendere la sua installazione, riavviando infine Chrome.

A fine luglio, invece, Google ha prorogato l'addio ai cookie di terze parti su Chrome.