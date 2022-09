Google Chrome, nel 2023 alcuni AdBlock smetteranno di funzionare: ecco perché

Il 2023 sarà un anno cruciale per alcune delle estensioni più scaricate al mondo per browser come Google Chrome, il quale ha peraltro ricevuto la modalità che consuma meno RAM. Come segnalato dagli sviluppatori, infatti, dal 2023 le estensioni per bloccare le pubblicità potrebbero smettere di funzionare.

Come riportato da The Register, a partire da gennaio 2023 l’API Manifest v2 (nota anche come MV2) verrà sostituita dalla nuova API Manifest v3 (MV3) costringendo molte estensioni legate a sicurezza e privacy a essere riprogrammate per adeguarsi a questa transizione; pertanto, le vecchie versioni basate su MV2 cesseranno di funzionare con l’anno nuovo, salvo tempestivo adeguamento.

A parlarne nel dettaglio è stato anche il creatore di uBlock Origin, Raymond Hill, il quale è già al lavoro su una versione sperimentale basata su MV3 chiamata “uBO Minus”, nome presagio di un cambiamento in negativo dell’estensione. Egli ha chiarito che il passaggio a MV3 imposto dai browser basati su Chromium – quindi anche Microsoft Edge – costituirà una diminuzione della potenza delle estensioni di blocco delle pubblicità.

Non affronteremo i dettagli prettamente tecnici, ma basti sapere che l’API rivista ha rimosso funzionalità come la capacità di intercettare e riscrivere le richieste delle pagine Web, utilizzata proprio da coloro che hanno creato estensioni per bloccare richieste di tracker, annunci pubblicitari e persino malware.

MV3 in realtà dovrebbe includere proprio elementi necessari alla promozione della privacy limitando l’accesso ai dati e facendo rispettare le autorizzazioni date dagli utenti ma, alla fine, danneggerà le estensioni che fino a oggi hanno avuto un ruolo cruciale nella difesa degli internauti. Sarà necessario attendere quindi l’inizio del 2023 per scoprire quale destino spetta agli adblocker.

