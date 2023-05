Google Chrome, dal 2024 via i cookie di terze parti per l'1% degli utenti

Con un post pubblicato sul blog ufficiale di Google, in cui è stato fatto il punto sui prossimi step di Privacy Sandbox, il gigante dei motori di ricerca ha anche fornito alcune stime preliminari sull’eliminazione su larga scala dei cookie di terzi parti.

A riguardo, Big G sottolinea come tale step inizierà nel primo trimestre del 2024 con l’eliminazione dei cookie di terze parti per l’1% degli utenti. La scelta di limitare la decisione ad una percentuale così esigua è da ricercare nel fatto che secondo Google “questo supporterà gli sviluppatori nella conduzione di esperimenti concreti che valutino la prontezza e l’efficacia dei loro prodotti senza cookie di terze parti”.

Sempre nel quarto trimestre del 2023, Google introdurrà anche la possibilità per gli sviluppatori di simulare l’eliminazione dei cookie di terze parti con percentuali configurabili. “ Questo renderà possibile effettuare test controllati dagli sviluppatori che possono trarre vantaggio da livelli più elevati di traffico senza cookie di terze parti ” evidenzia la compagnia americana, che evidentemente vuole “accompagnare” gli sviluppatori ed utenti verso quella che sarà l’eliminazione completa.

“Continueremo a prendere in considerazione i commenti formulati dalla CMA, mentre ci prepariamo per l’eliminazione dei cookie di terze parti per oltre l’1% degli utenti di Chrome una volta che la CMA avrà completato la sua valutazione” continua Google nel post, in cui spiega che il piano è sviluppato con la Competition and Markets Authority del Regno Unito.

Dell’eliminazione dei cookie di terze parti su Google Chrome si parla da tempo immemore, e più volte il gigante di Mountain View ha cambiato i piani.