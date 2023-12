Google Chrome, dal 4 gennaio 2024 inizia il blocco dei cookie di terze parti

Poco dopo aver annunciato le novità per gli annunci pubblicitari di YouTube TV, Google ha annunciato che dal 4 Gennaio 2024 per l’1% degli utenti inizierà sarà disponibile in fase di test la funzione “Protezione Antitracciamento”.

Questa funzionalità limiterà il monitoraggio tra siti restringendo di default l’accesso dei siti web ai cookie di terze parti. La novità rientra nella strategia a lungo termine Privacy Sandbox che porterà all’eliminazione dei cookie di terze parti per tutti gli utenti di Chrome a partire dalla seconda metà del 2024.

Google spiega che i partecipanti al test saranno scelti in maniera totalmente casuale e riceveranno una notifica appena apriranno Chrome su PC o su un dispositivo Android. Con la limitazione dei cookie di terze parti durante la navigazione, sarà ridotta la capacità di monitoraggio degli utenti sui diversi siti web. “Se un sito non funziona senza cookie di terze parti e Chrome nota che l’utente sta riscontrando problemi, ad esempio se aggiorna la pagina più volte, verrà fornita un’opzione per riattivare temporaneamente i cookie di terze parti per quel sito web mediante l’icona a forma di occhio che si trova a destra sulla barra degli indirizzi” spiega Google, che comunque evidenzia come l’obiettivo sia assicurarsi che le aziende abbiano a disposizione tutti gli strumenti necessari per offrire contenuti di alta qualità.