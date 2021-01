Google Chrome 88 disponibile su Windows e Mac: arriva un'interessante novità

Google ha annunciato oggi la versione 88 di Google Chrome, che porterà alcune funzionalità molto interessanti, che andranno a migliorare ulteriormente la sicurezza degli utenti e l'esperienza generale.

Tra le nuove feature, infatti, ne troviamo una che permetterà di identificare e sostituire le password deboli con quelle più forti in maniera semplice ed immediata.

Dopo aver scaricato la nuova build, infatti, basta controllare le proprie password attraverso l'icona a forma di chiave presente sotto l'immagine profilo o digitando l'indirizzo chrome://settings/passwords nella barra.

Come dicevamo poco sopra, però, è stato facilitato anche il processo di modifica: nella pagina che si aprirà seguendo la procedura indicata sopra, infatti, le password saranno divise in "compromesse" e "deboli", se si sceglierà di effettuare il controllo. Cliccando sul pulsante "cambia password", si verrà reindirizzati alla pagina del sito in questione che permette di effettuare la modifica.

Attraverso questo sistema, Google vuole rendere la navigazione web ancora più sicura, e soprattutto intende proteggere la sicurezza dei propri utenti, dal momento che i furti di password ed identità sono aumentati a dismisura negli ultimi tempi.

Un sistema di questo tipo è già presente attualmente su Chrome, ma si attiva nel momento in cui si effettua il login nei siti.

Google Chrome 88 è già disponibile su Windows e macOS e può essere scaricato attraverso il menù "Guida" ed "Informazioni su Chrome".

Di recente Google ha anche annunciato le intenzioni di rendere la barra degli indirizzi di Chrome più rapida e sicura.