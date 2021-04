Google Chrome 90 disponibile da oggi con tantissime novità: HTTPS, AV1 e Tab Search

Come ampiamente preannunciato da Google, è disponibile da oggi la versione 90 di Chrome. Le novità sono davvero tante, ma ce n'è una che merita menzione dal momento che va ad ampliare la sicurezza.

Con Chrome 90, infatti, diventa di default attivo il protocollo di sicurezza HTTPS, che prende il posto dell'HTTP. Ciò vuol dire che quando si digiterà l'indirizzo su un sito web, il browser aggiungerà automaticamente https:// nella barra degli indirizzi, e non http:// come avvenuto fino ad oggi. Al momento questa importante funzione è disponibile su PC Windows e macOS, oltre che su Android, mentre su iOS dovrebbe vedere la luce successivamente.

Le novità non finiscono qui, perchè la nuova versione di Chrome integra anche l'encoder AV1. Si tratta di una prima assoluta, e Google specifica che "è specificamente ottimizzato per le videoconferenze", sebbene sia utilizzato anche in Netflix per riprodurre video sui dispositivi mobili. Questo encoder migliorerà lo streaming su reti a larghezza di banda molto bassa e l'efficienza di condivisione dello schermo rispetto al VP9.

Infine, segnaliamo l'arrivo della funzionalità "Tab Search" che permetterà agli utenti (senza attivare alcun flag) di cercare tra le schede aperte.

Google Chrome 90 può essere scaricato direttamente dal menù impostazioni e si aggiunge alle patch di sicurezza che sono state diffuse ieri.