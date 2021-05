Google Chrome 91 è disponibile: nuovi miglioramenti lo rendono il 23% più veloce

Google Chrome 91 è ufficialmente disponibile per il download su Windows 10, macOS e a breve anche smartphone. Grazie a questo aggiornamento non solo sono giunti diversi fix a bug che causavano crash improvvisi del browser, ma è stato notato anche un miglioramento notevole delle performance, nello specifico pari al 23%.

Come riportato anche dai colleghi di Windows Latest, il browser di Big G basato su Chromium ha visto l’implementazione di un nuovo compilatore Sparkplug che rende molto più veloce il motore JavaScript e, di conseguenza, il tempo di esecuzione delle pagine Web. Si è trattato, molto semplicemente, di un lavoro intenso sull’ottimizzazione del codice per garantire un nuovo boost nelle prestazioni.

Oltre al nuovo compilatore, Google Chrome ora utilizza anche le cosiddette built-in calls sempre per ottimizzare i processi in cui il browser utilizza il codice generato per ridurre i salti durante la chiamata delle funzioni. In parole molto più semplici, gli sviluppatori hanno lavorato su più soluzioni per rendere Chrome molto più veloce di prima. Tra queste, anche se in ottica futura, il colosso di Mountain View prevede di introdurre con Chrome 92 il supporto per la "back-forward cache" su Windows 10, macOS, Linux e altre piattaforme. Questa funzione sperimentale consente il caricamento istantaneo della pagina quando gli utenti navigano tra le schede aperte utilizzando i pulsanti “indietro” o “avanti”, a patto che la pagina sia già stata visitata in precedenza e la sessione sia nella cache del browser.

In realtà, gli utenti interessati possono già testare questa funzionalità abilitando i flag sperimentali, ma per l'implementazione generale potrebbe rivelarsi necessario attendere parecchio tempo dato che la data di rilascio precisa non è stata ancora rivelata.

Altro provvedimento preso da Google per velocizzare i suoi servizi riguarda invece Google Foto e Gmail, i quali giusto nelle scorse giornate hanno ricevuto un update per velocizzare il trasferimento di immagini.